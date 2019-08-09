الحسن التقت ابي اللمع والقنصل عقيقي والاسعد

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ مع النائب ​ادي ابي اللمع​ الاوضاع العامة في البلاد وشؤون ​منطقة المتن​. وتم التداول في المشاريع الانمائية لقرى وبلدات المنطقة. واستقبلت الوزيرة الحسن أيضا القنصل العام الفخري لجمهورية ملاوي في لبنان الدكتور انطوان عقيقي وكان عرض للعلاقات بين لبنان و​مالاوي​. ودعا عقيقي الوزيرة الحسن الى افتتاح "مشروع جنائن الشمس" وهو عبارة عن قرية بيئية ريفية في بلدة كفرذبيان في ​كسروان​، وحضور تدشين ​كنيسة المهد​ سيدة الضروع في البلدة عينها. والتقت رئيس مجلس ادارة الجنوب للاعمار ​رياض الاسعد​ وبحثت معه في امور عامة.

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