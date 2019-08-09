بحضور 1200 طالب.. تنظيم أكبر مسابقة للطاقة الشمسية حول العالم بالمغرب

وسط النقاش الكبير حول العمل التطوعي للشباب على خلفية ما تعرضت له متطوعات بلجيكيات في المغرب من تهديد، أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط عن تنظيم أكبر مسابقة طلابية للطاقة الشمسية في المغرب.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، أمس الأربعاء، أنه بتعاون بين وزارة الطاقة الأمريكية ووزارة الطاقة المغربية، سيتم تنظيم أكبر مسابقة طلابية للطاقة الشمسية في العالم بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته، أن المسابقة التي ستحتضنها مدينة بنگرير ما بين 13 و27 من شهر شتنبر المقبل، ستعرف مشاركة 1200 طالب من 52 جامعة حول العالم، من بينها أربع جامعات أمريكية، وجامعة محمد السادس التي تستضيف التظاهرة، ومعهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

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يشار إلى أن الحكومة افتتحت في شهر أبريل الماضي معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة بمدينة بنگرير، وسط طموح لأن تجعل من هذه المؤسسات العلمية نموذج رائد في هذا المجال.

وكشف الرباح في كلمته، عن توقيع أزيد من 20 اتفاقية في الأيام المقبلة، لدعم المؤسسات والأفراد في مجال المعهد الذي جعل من المدينة قطبا للبحث العلمي في الطاقات المتجددة، يقام على مساحات شاسعة شرق مدينة بنگرير.