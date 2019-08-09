استطلاع رأي.. 74% من قراء “اليوم24” مع تعديل حكومة العثماني

في استطلاع رأي، أجراه موقع “اليوم 24″، أيد أغلبية المشاركين من زائرات وزوار الموقع فكرة تعديل حكومة سعد الدين العثماني، بعد توجيه من الملك محمد السادس بمناسبة خطاب الذكرى الـ20 لعيد العرش، الأسبوع المنصرم.

وصوّت 1312 مشاركا في الاستطلاع، مع فكرة التعديل الحكومي، ما يمثل نسبة 74.67 في المائة، مقابل 445 صوتا عارض فكرة التعديل، بنسبة 25.32 في المائة فقط، من أصل 1757 زائر أبدى رأيه عبر موقع “اليوم 24″، حول حكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في خطاب عيد العرش، الأسبوع المنصرم، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها، قبل الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، بالتزامن مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة، مع إحداث لجنة خاصة بوضع نموذج تنموي جديد للبلاد، بغرض معالجة المشاكل، التي اعترت النموذج المعتمد حاليا.

وطالب محمد السادس من رئيسَ الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن يقترح عليه شخصيات “لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية، والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس الكفاءة، والاستحقاق”.