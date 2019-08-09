مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه الألماني

‬قال مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه مدد عقد لاعب الوسط إيلكاي جندوجان لثلاثة مواسم إضافية ليستمر في صفوفه حتى 2023.

وكان يتبقى عام واحد في عقد جندوجان، المنضم من بروسيا دورتموند في 2016 مقابل 25 مليون جنيه استرليني (30.27 مليون دولار)، قبل أن يمدد العقد.

وخاض لاعب منتخب ألمانيا 50 مباراة مع سيتي في جميع المسابقات في الموسم الماضي وسجل ستة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة خلال تتويج سيتي بثلاثية الدوري وكأس انجلترا وكأس الرابطة محليا.

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وقال جندوجان في بيان ”استمتعت بشكل هائل بآخر ثلاثة أعوام لي هنا في سيتي وكل شخص في النادي ساعدني في الشعور بأنني في بيتي منذ اليوم الأول“.

وأضاف ”اعتقد أنني لعبت بشكل رائع في المواسم الأخيرة واستمتعت بكثير من النجاحات“.

ويبدأ سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه وست هام يونايتد يوم السبت.