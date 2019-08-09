رسمياً.. ميسي يحصد جائزة الهدف الأفضل في دوري أبطال أوروبا

كان ميسي قد سجل الهدف الثالث لفريقه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من ركلة حرة مباشرة أكثر من رائعة من المستحيل التصدى لها.

احتفل الأرجنتيني بهدفه المذهل بكل حماس بعد أن زادت النتيجة إلى ثلاثية نظيفة وهي نتيجة كانت توحي بصورة كبيرة أن برشلونة ضمن التواجد في النهائي.



ولكن ليفربول حقق المستحيل في العودة في غياب كلا من صلاح وفيرمينو وتمكن من الفوز برباعية نظيف، ليصبح ذلك الهدف الجميل ذكرى سيئة للبرغوث الأرجنتيني.