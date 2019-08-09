قيادي في الحكمة: عدم امتثال البعض بتوجيهات المرجعية بسبب امتلاء بطونهم بالمال الحرام

وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحذّر صناع القرار بالكتل السياسية والسلطات كافة ( التشريعية، التنفيذية، القضائية) من عدم الأخذ بتوجيهات ونصائح وإرشادات المرجعيه العليا وعليهم ان يجدوا الاجابه فورا وان يقدموها للمواطنين".وأضاف "لو امتثل صناع القرار والسلطات الثلاثة لتوجيهات وإرشادات ونصائح المرجعيه العليا منذ اكثر من16 عاما لتغير حال البلد نحو الأفضل"، معتبراً أن "عدم امتثال البعض منهم بسبب امتلاء بطونهم بالمال الحرام".

وتساءل اللكاش، "أما آن الآوان ان يستحي صناع القرار ويجيبون على تساؤلات المرجعية؟"، مبيناً "ليعلم هؤلاء بان هذا الشعب شعب حر وابي وشجاع قاوم اعتى نظام دكتاتوري في عصرنا الحاضر، حكم العراق بالنار والحديد وكذلك عصابات داعش الارهابية ولن يبقى على الظلم مادامت مرجعيتهم العليا معهم".



وعرض وكيل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء، اليوم الجمعة، مجموعة تساؤلات على اصحاب القرار في البلد، مشددا على أن محور تلك التساؤلات أن "المواطن يشعر بالحيف"، متسائلا "هل هناك افق لحل مشاكلنا وسقف زمني لها".