عضو في الخدمات النيابية: نحن أمام خيبة امل حكومية جديدة

وقال النائب علاء الربيعي عن تحالف سائرون في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان الموازنة الاتحادية اطلقت لجميع الوزارات والهيئات منذ شهر شباط الماضي ، معتبرا عدم انجاز المشاريع يعد انحراف على المخطط المرسوم للاداء الحكومي ، مما يجعلنا امام خيبة امل جديدة .ولفت الربيعي الى اهمية موضوع أزمة السكن ، فيما اكد الحكومة المركزية لا يوجد لديها لغاية اللحظة أية خطة واقعية او دراسة حقيقية لوضع معالجات سريعة لها خاصة وهي تعد من اهم اسباب تأخر الخدمات في عموم المناطق .

وطالب الربيعي الحكومة للابتعاد عن ان الحجج غير المقنعة وغير الواقعية المسببة في تعطيل الخدمات للمواطنين ، كموضوع عدم الاستقرار ، او قلة التخصيصات المالية ، فكلا السببين لا وجود لهما خلال هذه الفترة المنقضية من عمر الحكومة ، و بعد ان اضافة التخصيصات اللازمة لإكمال المشاريع اضافة الى ما تشهده البلاد من ظروف أمنية مستقرة قياساً بالسابق .



وأضاف ان التداخل بالواجبات والصلاحيات والتاخير باتخاذ القرارات وعدم وجود التنسيق بين الجهات المعنية إثر بشكل كبير في تنفيذ المشاريع الخدمية وانجازها ، مخاطبا في الوقت ذاته الحكومة: نحن امام عهود قطعناها لشعبنا العراقي بعدم الرضوخ والسكوت أمام اي تقصير في خدمة وطننا سواء على المستوى التشريعي او الرقابي .

وأشار عضو لجنة الخدمات ان الاداء الحكومي آلان لا يدعونا للأسف الى التفاؤل ولابد من محاسبة المقصرين واستبدالهم بشخصيات اخرى كفؤة ، تعمل على رفع الحيف والظلم عن المواطنين .