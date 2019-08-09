عضو في الخدمات النيابية: نحن أمام خيبة امل حكومية جديدة

اعتبر عضو في لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، ان نسبة إنجاز المشاريع الخدمية للحكومة بلغت صفر % وذلك بعد مرور فصلين لاداء الحكومة، مشيرا الى أن ان هناك اخفاقا كبيرآ وجليآ في ادارة الحكومة وإخلال في العهود والتوقيتات بشأن انجاز المشاريع المتلكئة .
ولفت الربيعي الى اهمية موضوع أزمة السكن ، فيما اكد الحكومة المركزية لا يوجد لديها لغاية اللحظة أية خطة واقعية او دراسة حقيقية لوضع معالجات سريعة لها خاصة وهي تعد من اهم اسباب تأخر الخدمات في عموم المناطق .
وطالب الربيعي الحكومة للابتعاد عن ان الحجج غير المقنعة وغير الواقعية المسببة في تعطيل الخدمات للمواطنين ، كموضوع عدم الاستقرار ، او قلة التخصيصات المالية ، فكلا السببين لا وجود لهما خلال هذه الفترة المنقضية من عمر الحكومة ، و بعد ان اضافة التخصيصات اللازمة لإكمال المشاريع اضافة الى ما تشهده البلاد من ظروف أمنية مستقرة قياساً بالسابق .
وأضاف ان التداخل بالواجبات والصلاحيات والتاخير باتخاذ القرارات وعدم وجود التنسيق بين الجهات المعنية إثر بشكل كبير في تنفيذ المشاريع الخدمية وانجازها ، مخاطبا في الوقت ذاته الحكومة: نحن امام عهود قطعناها لشعبنا العراقي بعدم الرضوخ والسكوت أمام اي تقصير في خدمة وطننا سواء على المستوى التشريعي او الرقابي .
وأشار عضو لجنة الخدمات ان الاداء الحكومي آلان لا يدعونا للأسف الى التفاؤل ولابد من محاسبة المقصرين واستبدالهم بشخصيات اخرى كفؤة ، تعمل على رفع الحيف والظلم عن المواطنين .
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