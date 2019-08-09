بدءا من اليوم.. الدخول الى ايران بلا ختم التأشيرة

اعلنت وزارة الداخلية الايرانية، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن عدم ختم جوازات سفر الوافدين عند دخولهم وخروجهم من الأراضي الإيرانية في جميع المنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سلمان ساماني، في تصريح له، اليوم، إنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد بدءاً من اليوم.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد أصدر في وقت سابق، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب.
وأوعز روحاني بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق قوى الأمن الداخلي بعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة المنافذ الحدودية الايرانية.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد أصدر في وقت سابق، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب.
وأوعز روحاني بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق قوى الأمن الداخلي بعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة المنافذ الحدودية الايرانية.
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