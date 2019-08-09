بدءا من اليوم.. الدخول الى ايران بلا ختم التأشيرة

وقال المتحدث باسم الوزارة سلمان ساماني، في تصريح له، اليوم، إنه تم تنفيذ المرسوم الرئاسي بهذا الشأن في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للبلاد بدءاً من اليوم.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد أصدر في وقت سابق، مرسوما رئاسيا يقضي بإلغاء ختم الدخول والخروج على جوازات السفر للرعايا الأجانب.



وأوعز روحاني بموجب هذا المرسوم، إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي باتخاذ الإجراءات اللازمة عن طريق قوى الأمن الداخلي بعدم ختم جوازات الرعايا الأجانب لدى دخول ومغادرة المنافذ الحدودية الايرانية.