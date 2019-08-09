إصابة إمبراطورة اليابان بسرطان الثدي

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وكالة رعاية القصر الإمبراطوري القول إن إمبراطورة اليابان إيميريتوس ميتشيكو ستخضع لجراحة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة. وتنازل الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش في أبريل/ نيسان، بعد ثلاثة عقود من اعتلائه. ولم يتسن بعد الوصول إلى مسؤول في وكالة رعاية القصر الإمبراطوري للتعقيب، بحسب وكالة "رويترز".





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