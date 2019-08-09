صحيفة عُمانية تعلق على أنباء تدهور صحة السلطان ووفاته

وقال المصدر إن ما تم تداوله من أحد المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج السلطنة عن تدهور صحة جلالة السلطان (79 عاما) غير صحيح، بحسب صحيفة "أثير" العمانية.

وأكد المصدر أن "جلالة السلطان بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات المغرضة".



ووتداول مغردون صورا للموكب السامي للسلطان وهو في طريقة إلى حصن الشموخ بولاية منح، كما تداولوا صورا له وهو داخل الموكب.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صباح اليوم الجمعة، أنباء عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان جراء أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها.

وقال نشطاء إن السلطان تعرض لأزمة قلبية حادة وما لبث أن فارق الحياة في أحد المشافي العمانية.

والسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل يبلغ من العمر 78 عاما، ولد بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1940م، سلطان سلطنة عُمان التاسع ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة.



ويعتبر السلطان قابوس الحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان. يعد حاليًا صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم بين الذين هم على قيد الحياة حاليا.