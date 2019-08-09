استطلاع: الإسرائيليون يخشون حربا أهلية أكثر من الحرب مع إيران

كشف استطلاع إسرائيلي للرأي، أن غالبية الإسرائيليين تخشى الحرب الأهلية أكثر مما تخشى الحرب مع إيران.
وشمل الاستطلاع عينة لجيل فوق 18 عاما، وفحص أيضا علاقات الجمهور الإسرائيلي مع اليهود في العالم.
وبحسب الاستطلاع، فإن 65% من الإسرائيليين يخشون من حصول قطيعة مع باقي اليهود في العالم.
وقال 35% من المستطلعين إنهم يخشون من دور أكبر لليهود في العالم في المعركة الانتخابية في إسرائيل، مقابل 65% أجابوا بالنفي.
ونقلت الصحيفة عن رئيسة منظمة "غيشر"، الجنرال المتقاعدة أوريت أداتو، أن الجمهور الإسرائيلي يثبت أن "السياسة الإسرائيلية تنتج صورة تقول إن أكبر الأعداء والخطر الأساسي هو الدول المعادية أو المنظمات الإرهابية، بينما يقرر الجمهور أن الخطر الحقيقي هو الانقسام والعنف الداخلي".
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