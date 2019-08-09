نجاة ثلاثة أشخاص بحادث سقوط طائرة بالمحيط في جزر الباهاماس

وذكرت قناة "أيه بي سي" نيوز الأميركية، ان "الطائرة ذات المحرك الواحد وبداخلها طيار وراكبين سقطت على بعد حوالي 20 ميلا إلى الشرق من بيميني، أقصى جزيرة في جزر البهاماس، الخميس، أثناء رحلة من مطار غريت هاربور كاي إلى مطار ميامي التنفيذي".وتمكن الناجون من نفخ قارب طوارئ مطاطي وقاموا بتنبيه خفر السواحل، قبل أن يشاهدهم مجموعة من الصيادين ويهرعوا لنجدتهم.

وقال تيم هامبسون، أحد الصيادين لقناة "أيه بي سي" نيوز: "كنا على بعد حوالي 25 ميلاً من كاتي كاي، في طريقنا إلى غريت هاربور، عندما صادفنا قارب نجاة يقل 3 رجال".

وتابع "لم يصب أحد بأذى، كانوا جميعهم في حالة صدمة، مضيفا أن من بين الناجين "رجلا يبلغ من العمر 80 عاما".

ويمكن رؤية الطائرة وهي من طراز بايبر بي 34 في الجزء السفلي الضحل من المياه الزرقاء الصافية في مقطع فيديو أصدره خفر السواحل الأميركي. ولا يزال الحادث قيد التحقيق.



وقال هامبسون إنه كان من الممكن ألا نرى القارب أو ربما ضربته الأمواج في هذه الأثناء، لكن "يسعدنا أننا كنا هناك في الوقت المناسب".