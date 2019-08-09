روسيا تتهم السفارة الأمريكية في موسكو بالتدخل بشؤونها الداخلية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، السفارة الأميركية لدى موسكو بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها "استدعت دبلوماسياً أميركياً كبيراً فيما يتعلق بمنشور وضعته السفارة الأميركية على مواقع التواصل، ويشمل خريطة مسار احتجاج رتبت المعارضة للقيام به في الثالث من شهر آب".
وأضافت "نشدد على أننا نعتبر نشر المسار... تحريضاً على المشاركة والدعوة للتحرك وهو ما يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلدنا".
وفي وقت سابق، دعا زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، للاحتجاج قرب مكتب رئيس بلدية العاصمة للضغط على السلطات للسماح لمجموعة من المرشحين، الذين لهم أفكار معارضة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 8 سبتمبر بعد استبعادهم منها.
وأضافت "نشدد على أننا نعتبر نشر المسار... تحريضاً على المشاركة والدعوة للتحرك وهو ما يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلدنا".
وفي وقت سابق، دعا زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، للاحتجاج قرب مكتب رئيس بلدية العاصمة للضغط على السلطات للسماح لمجموعة من المرشحين، الذين لهم أفكار معارضة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 8 سبتمبر بعد استبعادهم منها.
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