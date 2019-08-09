37 قتيلا على الأقل بمعارك عرقية في تشاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي مقتل 37 شخصا على الأقل خلال ثلاثة أيام من المعارك بين مزارعين ورعاة في بداية الأسبوع في شرق البلاد.



وقال ديبي، في مؤتمر صحفي في نجامينا، الجمعة: "بات النزاع القبلي قضية وطنية، فخلال ثلاثة أيام قتل 37 تشاديا في وادٍ بشرق البلاد".



وتملك تشاد واحدا من أقوى الجيوش في المنطقة، ولعب ديبي دورا رئيسيا في الجهود التي يدعمها الغرب للتصدي لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية في نيجيريا المجاورة، وتنظيم القاعدة.