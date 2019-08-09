‏ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي شقيق عبد الملك الحوثي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي، في عملية اغتيال لم تذكر تفاصيلها.

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وحسب ما أعلنته مصادر، اليوم الجمعة، فإن إبراهيم الحوثي شقيق زعيم المليشيا قتل قبل 3 أيام في صنعاء مع 8 من مرافقيه.

يشار إلى أن أنباء تواردت نهاية عام 2015م عن مصرع إبراهيم الحوثي لكن الميليشيا نفت ذلك، قبل عودتها لتؤكد خبر مصرعه اليوم.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتستر على مصرع قياداتها خوفًا من تدهور الروح المعنوية للمتمردين.