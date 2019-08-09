سوريا تفرج عن الكندي كريستيان لي باكستر

جدة - عمرو شويل بيروت - وكالات - الخليج 365

أعلن مدير الأمن العام اللبناني بأن النظام السوري أطلق سراح المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، الذي كان محتجزا في سوريا.

ويحضر باكستر مؤتمرا صحفيا في بيروت، برفقة مع مدير الأمن العام، وقال إنه احتجز لأسباب تتعلق بخرق القانون السوري.

وفي المؤتم الصحفي، بكى باكستر الذي احتجز العام الماضي وهو يقول “ظننت أنني سأظل هناك للأبد”.