اخبار العالم

سوريا تفرج عن الكندي كريستيان لي باكستر

0 نشر
mustafa aljarhi 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع سوريا تفرج عن الكندي كريستيان لي باكستر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيروت - وكالات - الخليج 365

أعلن مدير الأمن العام اللبناني بأن النظام السوري أطلق سراح المواطن الكندي كريستيان لي باكستر، الذي كان محتجزا في سوريا.
ويحضر باكستر مؤتمرا صحفيا في بيروت، برفقة مع مدير الأمن العام، وقال إنه احتجز لأسباب تتعلق بخرق القانون السوري.

وفي المؤتم الصحفي، بكى باكستر الذي احتجز العام الماضي وهو يقول “ظننت أنني سأظل هناك للأبد”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تفرج عن الكندي كريستيان لي باكستر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا