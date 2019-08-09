إخلاء منطقة وسط البلد من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب.. تعرف على الحقيقة

كتبت هند مختار

نفت محافظة القاهرة، ما تردد من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان، وبيعها لمستثمرين أجانب، تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المحافظة، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط...