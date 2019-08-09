الحريري التقى السفيرة الاميركية وعرض معها آخر المستجدات

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ بعد ظهر اليوم في ​السراي الحكومي​ ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ أليزابيث ريتشارد، بحضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، وعرض معها آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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