وصول بري والحريري الى بعبدا للمشاركة في الاجتماع المالي

وصل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى ​قصر بعبدا​ للمشاركة في الاجتماع المالي برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​. ويحضر وزراء المال، وشؤون رئاسة الجمهورية، والاقتصاد، ورئيس لجنة المال والموازنة، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف والمدير العام لرئاسة الجمهورية، يخصص للبحث في الاوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

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