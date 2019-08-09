شقير: وفّرت على الدولة من خلال شراء مبنى تاتش وكل التهجم فارغ

لفت وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في ​مؤتمر​ صحفي يتناول فيه موضوع مبنى تاتش إلى ان "هذا المبنى أصبح أشهر من مبنى ​برج خليفة​"، موضحا انه "كنت أمام 4 خيارات الأوّل ألا أقوم بشيء والخيار الثاني هو شراء أرض في "سوليدر" وبناء مبنى والخيار الثالث كان الاستئجار وقد تبين أنه يكلف 75 مليون ​دولار​ لكنّنا إتخذنا قراراً بالشراء".

ورأى ان "هناك أصوات كثيرة خرجت وهناك أشخاص أعداء لهذا الوطن وتطلق شعارات ل​محاربة الفساد​، وما شجّعني على خطوتي هو ما قيل في جلسات ​الموازنة​ بحيث كان الجميع يطالب بالتملّك وأنا فعلت ما يمليه عليه ضميري وبما يصبّ في مصلحة ​الدولة​".

وأكد انه "وفّرت على الدولة من خلال خطوة شراء المبنى وكنت واضحا انه بعد 10 سنوات وبسبب كلفة الايجار سنكون صرفنا 94 مليون دولار من دون مقابل أما اليوم ومن خلال خطوتي ستمتلك الدولة هذا المبنى بعد 10 سنوات". وشدد على انه "لم أرسل أي شيء رسمي لوزير ​المال​ ​علي حسن خليل​، تكلمت معه بأحد الجلسات وتكلمت مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير المال وكل القوى السياسية تعلم بالموضوع".

وشدد على ان "الملف بات في ​القضاء​ وليأخذ القرار المناسب، كل التهجم اليوم فارغ ولن يؤثر علي نحن نتقدم ونستطيع ان نتطور ".