فضل الله: لموقف وطني موحد في مواجهة التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله الى "حراك شعبي يحاسب الطبقة السياسية الفاسدة المتمادية في الاستخفاف بمصالح الناس والعبث يمقدرات الوطن دون رقيب او حسيب".

وفي خطبة الجمعة، أبدى فضل الله الخشية على "مشروع ​الدولة​ الذي يترنح تحت وطأة صراعات السياسيين الذي يتفقون ويختلفون على الصفقات والمحاصصات وسياسات الافقار والنهب و​السرقات​ بعيداً عن الإلتزام الوطني المسؤول اتجاه مصالح الناس وشؤونهم"، مؤكدا "استمرار عجز ​الحكومة​ المعطلة عن التصدي للازمات المعيشية المتفاقمة ومواجهة ​الفساد​ ​المال​ي المستشري في كل مؤسسات الدولة يمثل فضيحة وطنية تطال كل المسؤولين المحكومين لحسابات التوازنات السلطة والمال التي تنمو على حساب القضايا الوطنية".

ودعا الى "موقف رسمي ووطني يوقف التدخل الامربكي وكل التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي واعتباره مس بالسيادة الوطنية"، مطالبا كل المكونات ال​لبنان​ية "للارتقاء لمستوى الانتماء الوطني ووقف الخطاب الغرائزي الذي يعزز التموضفات الطائفية مما يهدد الاستقرار والسلم الاهلي ويعيدنا لمناخات الحروب الداخلية البغيضة".

ونبه السيد فضل الله "لخطورة فصل الملف الفلسطيني في لبنان عن سياقاته الاخوية والانسانية محذراً من مقاربته بخلفيات سياسية تخل بثوابتنا الوطنية وتحولنا الى ادوات للمشاريع التسوية المشبوهة".