طوني فرنجية: شكراً لإغراق 4 أقضية بالنفايات ورفض كل الحلول المقترحة

قال النائب ​طوني فرنجية​ "شكراً لإغراق 4 أقضية ب​النفايات​، مع كل الأمراض، ورفض كل الحلول المقترحة من دون تأمين الحكومة ورئيسها لأي حلٍّ بديل"، واشار فرنجية في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الأيام ستشهد على حلولكم الهشّة المعتادة وحرصكم على ​البيئة​ والمال العام كما ستكشف كل النوايا".

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