عون التقى عكرا ووفد مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ادونيس عكرا مع وفد من "مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية"، الذي اطلعه على المؤتمر الدولي الذي ينظمه المركز حول "المواطنية بين الهوية الثقافية والاندماج المدني".

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