علي عبداللطيف فضل الله:لموقف وطني موحد في مواجهة التدخلات الخارجية

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ "لحراك شعبي يحاسب الطبقة السياسية الفاسدة المتمادية في الاستخفاف بمصالح الناس والعبث يمقدرات الوطن دون رقيب او حسيب".

وابدى الخشية على مشروع ​الدولة​ الذي يترنح تحت وطأة صراعات السياسيين الذي يتفقون ويختلفون على الصفقات والمحاصصات وسياسات الافقار والنهب و​السرقات​ بعيداً عن الإلتزام الوطني المسؤول اتجاه مصالح الناس وشؤونهم".

واكد "استمرار عجز ​الحكومة​ المعطلة عن التصدي للازمات المعيشية المتفاقمة ومواجهة ​الفساد​ ​المال​ي المستشري في كل مؤسسات الدولة يمثل فضيحة وطنية تطال كل المسؤولين المحكومين لحسابات التوازنات السلطة والمال التي تنمو على حساب القضايا الوطنية".

ودعا "لموقف رسمي ووطني يوقف التدخل الامربكي وكل التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي واعتباره مس بالسيادة الوطنية". ودعا "كل المكونات اللبنانية للارتقاء لمستوى الانتماء الوطني ووقف الخطاب الغرائزي الذي يعزز التموضفات الطائفية مما يهدد الاستقرار والسلم الاهلي ويعيدنا لمناخات الحروب الداخلية البغيضة".