خطار تسلم دفعة جديدة من Moto Ambulance للدفاع المدني من مصرف عودة

استلمت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ المجموعة الثانية من الدراجات النارية، ضمن مشروع "Moto Ambulance" الممول من ​بنك عودة​ والمنفذ بالشراكة مع ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ "UNDP" مبادرة "عيش ​لبنان​"، صندوق "Champs"، ​وزارة الداخلية والبلديات​، ​المؤسسة اللبنانية للارسال​ "LBCI" والمجلس الوطني للسلامة المرورية، في حضور المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، مدير قسم التسويق والاعلام في "بنك عوده" جان طرابلسي، وسفيري النوايا الحسنة لمبادرة "عيش لبنان" التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سعدة فخري وغالب فرحة.

ولفت العميد ريمون خطار الى أن "الدراجات الست التي استلمتها المديرية العامة للدفاع المدني في المرحلة الأولى من المشروع بكامل عدتها وعتادها، قد نفذت قرابة الـ 162 مهمة. ونحن اليوم بصدد استلام عشر دراجات اضافية، وندرب العناصر على ​القيادة​ والاسعافات من خلال التوجه لتنفيذ المهمات على متن الدراجات، وقريبا نتسلم 40 دراجة، ونحن بصدد تعميم هذا المشروع على مختلف مراكز ​الدفاع المدني​ في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصا التي تعاني من ازدحام السير".