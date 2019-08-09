جنبلاط: سأحضر اجتماع مصالحة اليوم الذي يشمل القيادة العليا وارسلان

نقلت وكالة رويترز، عن رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، قوله إنه "سيحضر اجتماع مصالحة اليوم الذي يشمل ​القيادة​ العليا" ورئيس "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" النائب ​طلال ارسلان​.

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