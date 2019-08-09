جعجع برسالة تهنئة لجونسون: نجدد ثقتنا بالدور الذي ستلعبه بريطانيا تحت قيادتكم

أبرق رئيس حزب "القوّات ال​لبنان​يّة" ​سمير جعجع​ مهنئاً رئيس وزراء ​المملكة المتحدة​ الجديد ​بوريس جونسون​ على انتخابه رئيساً لـ"​حزب المحافظين​ البريطاني" وتسلّمه بالتالي رئيس وزراء المملكة المتحدة، مشيراً إلى انه "في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تحدي الـ"بريكسيت"، ويواجه فيه ​العالم​ تحديات كبيرة للقواعد والقيم التي وضعها العالم الحر على مدار العقود الماضية، وبالتالي إن الحاجة إلى قيادتكم لأمر أكثر من ضروري على كل المستويات".

وشدد على أن "القوّات اللبنانيّة" كحزب سيادي، لطالما ناضل من أجل حرية واستقلال لبنان على مدار العقود المنصرمة، وقد اعتمد في نضاله على الدعم الثابت من المملكة المتحدة وبقية الحلفاء والأصدقاء في العالم، لذا نحن نجدد ثقتنا وإيماننا بالدور الذي ستلعبه المملكة المتحدة تحت قيادتكم ونحن الذين نتطلّع إلى أمتكم العظيمة كصانعة سلام وصاحبة الدعم الفريد للبنان حيث مساهمتها كانت سخية جداً وواضحة ومفيدة للغاية إن في تعزيز قدرات ​الجيش اللبناني​ و​قوات الأمن​ اللبنانيّة، أو في دعم لبنان على تحمّل عبء ​اللاجئين​، كما في مشاريع تنموية متعددة، ولكن الدعم الأهم كان في المساعدة على تعزيز قيم الحرية والتسامح والديمقراطية وكرامة الإنسان التي نتمسك بها بشدة".

وأمل جعجع في رسالته "استمرار الحوار والتعاون ما بين حزب "القوّات اللبنانيّة" و"حزب المحافظين البريطاني" والمسؤولين البريطانيين على المستويات كافة في القضايا ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة ب​الشرق الأوسط​، ولبناننا الحبيب".