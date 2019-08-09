جمعية الصناعيين تثني على جهود المسؤولين بإلغاء رسم 3% عن المواد الاولية

أثنت ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميّل على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك والقاضي باصدار اللائحة التي تستثني المستوردات من المعدّات الصناعيّة والمواد الأوليّة المستعملة للصناعة والزراعة من الرسم التأميني وقيمته 3%.

وتوجهت الجمعية في بيان بالشكر لكل من عمل على إيجاد لحل الأزمة وعلى رأسهم رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي دعم الحل المطروح وابدى اهتماما بمعالجة الامر، وكذلك وزيري الصناعة ​وائل أبو فاعور​ والمالية ​علي حسن خليل​، كما خصت بالشكر فريق عمل المجلس الأعلى للجمارك ووزارتي المالية والصناعة وجمعية الصناعيين الذين عملوا جاهدين حتى ساعة متأخرة من ليل امس لإقرار لوائح المواد الأولية الخاصة بالصناعة والزراعة على السواء.

وأوضح الجميّل انه جرى التوافق على دفعة أولى اساسية تطال معظم المواد الأولية الصناعية والزراعية، مؤكداً مواصلة الجهود مع المعنيين لتشمل ما تبقى من هذه المواد التي نأمل صدورها قريباً جداً. وأكد ان المتابعة الحثيثة من قبل الحكومة والمسؤولين في الساعات الاخيرة انما يؤكد عزمهم على ايلاء كل الاهتمام بالقضية الصناعية وقد تجلى ذلك خصوصا من خلال إقرار ​مجلس النواب​ خلال مناقشته موازنة 2019 استثناء المواد الأولية الزراعية والصناعية من الرسم الجمركي بنسبة 3%، وبعدما سار تدبير الرسم التأميني على هذه المستوردات فقد واكبه المسؤولين المعنيين من دون كلل لإيجاد حل لهذه المشكلة في أسرع وقت.

وإذ أشار الجميّل الى ان ما تبقى من مواد أولية ومعدات صناعية هو موضع متابعة حثيثة، أكد انه سوف تتم اعادة التأمينات التي تم استيفاؤها من الصناعيين بأسرع وقت ممكن وذلك وفق الوعود التي حصل عليها وزير الصناعة. كما أكد مواكبة الجمعية الدائمة لمطالب الصناعيين بما يخدم الصناعة الوطنية والصناعيين والاقتصاد الوطني، معوّلين على جهود وزير الصناعة وفريق عمله.