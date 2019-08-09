النشرة: لقاء ثلاثي بين عون وبري والحريري قبل الإجتماع المالي

أفادت مراسلة "​الخليج 365​" أن إجتماعا ثلاثيا منعقد في هذه الأثناء بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، قبيل الإجتماع المالي في ​قصر بعبدا​.

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