النشرة:الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية بعد وصوله الى حدود ريف ادلب

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن ​الجيش السوري​ يواصل عملياته العسكرية بعد وصوله الى حدود ​ريف ادلب​ الجنوبي حيث تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والمسلحين على محور أم الخلاخيل وأرض الزرزور بالريف الجنوبي الشرقي من جهة وتدور اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش والمسلحين في الهبيط ب​ريف حماة​ الغربي المتاخم لادلب الجنوبي من جهة اخرى بالتزامن مع غارات جوية على مواقع الاخير في قرى وبلدات معرتحرمة وكفرسجنة "الخوين، والزرزور، والفرجة، والهبيط في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.

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