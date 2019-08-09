إيطاليا: تفاقم أزمة الحكومة ورئيس الوزراء يتهم سالفيني بافتعالها

دبي - بواسطة محمد فارس اتهم رئيس الوزراء الإيطالي نائبه، الشعبوي ماتيو سالفيني، باصطناع أزمة حكومية للاستفادة من النسب العالية التي منتحتها استطلاعات رأي لحزبه. جاء ذلك بعد دعوة الأخير إلى إجراء انتخابات جديدة واقتراع على الثقة في البرلمان. © picture-alliance/AP Photo/G. Lami Provided by Deutsche Welle

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزيبي كونتي، الخميس بشدة وزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، واتهمه باصطناع أزمة حكومية، مشيراً إلى أنه يرغب في إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التي منتحتها استطلاعات رأي جرت مؤخراً لحزبه.

كما اتهم كونتي، خلال مؤتمر صحفي، وزير داخليته بـ "الاختباء وراء الخطابة والشعارات الإعلامية"، ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان "لماذا قرر مقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ". وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة هو قرار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وليس قرار سالفيني.

وفي حال انهارت الحكومة الحالية، يمكن أن يفوض الرئيس زعيم حزب آخر لرؤية ما إذا كان بإمكانه الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.

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وكان سالفيني قد دعا في وقت سابق من يوم أمس الخميس (الثامن من آب/أغسطس 2019) إلى إجراء انتخابات جديدة وضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة في البرلمان. وقال سالفيني في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين "لنذهب فوراً إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية (...) ولنعد الكلمة سريعاً إلى الناخبين".

وأضاف وزير الداخلية الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء: "لا طائل من الذهاب إلى الأمام بلاءات وخلافات، مثلما حصل في الأسابيع الأخيرة. الإيطاليون بحاجة إلى ثبات وإلى حكومة تعمل". ولكن حزب سالفيني لم يطالب بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء كونتي الذي شارك في محادثات الخميس في محاولة لإبقاء الحكومة الإيطالية قائمة.

خ.س/ع.ج (د ب أ، أ ف ب)