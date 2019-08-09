تحذير من اصطحاب الأطفال إلى السينما: أقلها صدمة نفسية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press مبادرة لتوعية الأهالى بعدم اصطحاب الأطفال إلى السينما

عندما قررت أمل محمد دخول دار سينما لمشاهدة فيلم مع زوجها، لم تكن تعرف أين تترك طفلتها ذات الأربع سنوات، فاضطرت إلى اصطحابها معها، رغم أن الفيلم به مشاهد أكشن ورعب ولا يتناسب مع عمر ابنتها، لكن حدث ما لم تتوقعه، دخلت الطفلة فى نوبة صراخ وارتعش جسدها، ولم تستطع الأم مغادرة السينما إلا خلال الفاصل.

عدم الالتزام بالتصنيف العمرى يصيبهم بكوابيس واضطراب فى النوم

على مواقع التواصل الاجتماعى انطلقت صيحة تحذير من أمهات لمنع اصطحاب الأطفال إلى الأفلام التى لا تتناسب مع أعمارهم، دعمتها «أمل» بعد التجربة المريرة التى مرت بها، ناصحة الأهالى بالالتزام بالتصنيف العمرى المحدد من قبَل السينما.

«أقل شىء يتعرض له الطفل صدمة نفسية»، قالتها الدكتورة نهى أبوالوفا، استشارى طب الأطفال، عن تأثير الأفلام التى تحتوى على مشاهد رعب وأكشن على الصغار: «حرام على الأم والأب ياخدوا طفلهم للسينما بدعوى الترفيه عنه، لأن المشاهد التى يتعرض لها داخل السينما من الممكن أن تصيبه بالانطواء».

من التأثيرات التى تصاحب مشاهدة تلك الأفلام أن يحاول الطفل تقليدها، حسب «نهى» التى تؤكد أن الخطورة تزداد لو كان الفيلم به مشاهد عنف: «أقل حاجة هتحصل هتكون اضطراب فى النوم وكوابيس متتالية».