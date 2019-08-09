محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1909 لاجئين عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية.
وذكر المركز - في بيان اليوم الجمعة - أن من بين اللاجئين 395 شخصا عادوا من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و(تلكلخ)، بالإضافة إلى 1514 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر (نصيب).
وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراض من الألغام على مساحة 2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 36 عبوة قابلة للانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة نحو 1900 لاجئ سوري إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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