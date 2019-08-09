هواوي تعلن تطويرها لنظام تشغيل بديل عن "أندرويد"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ)

كشفت شركة "هواوي" الصينية، عن نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية، قالت إنه قد يحل محل نظام "أندرويد" إذا منعت العقوبات الأمريكية عملاق التكنولوجيا الصيني من الوصول إلى نظام جوجل.

وقالت شركة هواوي "تكنولوجيز ليمتد"، ثاني أكبر علامة تجارية عالمية للهواتف الذكية - حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية - أن أول هاتف يستخدم نظام تشغيل "هارموني أو إس" سيصدر يوم السبت تحت علامة "أونور" الخاصة بها.

من جانبه ، صرح ريتشارد يو، رئيس وحدة المستهلك في هواوي، بأن الشركة تريد استخدام أندرويد لكن يمكنها "التبديل على الفور" إلى "هارموني أو إس" إذا فقدت إمكانية الوصول إلى النظام الأمريكي المستخدم على نطاق واسع.

وكانت واشنطن قد قالت إن هواوي تمثل تهديدا أمنيا، وهو اتهام تنفيه الشركة، وفرضت قيودا على وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية.​