البعثة الطبية للحج تتابع تصعيد المرضى لمستشفيات المشاعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تتابع البعثة الطبية للحج، تصعيد المرضى المصريين على مستشفيات المشاعر "مني وعرفات" لأداء فريضة الحج.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة، إن عيادات البعثة استقبلت حتى صباح اليوم 47893 حالة تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم من بينها 43476 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 4417 حالة في المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 120 حالة للمستشفيات السعودية.

وأشارت إلى أن هناك 77 حالة غادرت المستشفى، وما زالت هناك 43 حالة تتلقي العلاج.

Advertisements

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 34 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت 8 حالات أخرى العلاج الكيماوي.

بدوره، أكد الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، عدم اكتشاف أية حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، موضحا أن أطباء البعثة يتابعون المرضي على مدار ال 24 ساعة.

​