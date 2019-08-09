"بلاغ على فيسبوك" يوقع 7 تجار مخدرات في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة تفتيشية مكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وفي ضوء ما تداولته إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حول قيام بعض الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تنسيقاً بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 7 عاطلين جميعهم مُقيمين بذات المنطقة، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 60 قرص مخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت (150 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (125 جرام)، كمية من مخدر الشادو وزنت ( 5 جرام)، مبالغ مالية، هاتف محمول.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.