المفتي: الأعياد فرصة لإظهار مشاعر الأخوة بين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنّأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال المفتي - في تصريح اليوم الجمعة -لإن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد.

وتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام العيد أيام فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة.