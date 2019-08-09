كيف تستعد حديقة الحيوان لاحتفالات عيد الأضحى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة مستعدة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ في استقبال الزوار ابتداء من الساعة السابعة صباحًا.

وقال رجائي - في تصريح اليوم الجمعة- إنه تم خلال الفترة الماضية زيادة المسطحات الخضراء وإضافة 2700 شتلة جديدة، إضافة إلى زيادة حظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، موضحا أنه تم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر إلى 9 منافذ، وزيادة أعداد العاملين ومنع إجازاتهم لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ومنع التكدس.

وأشار إلى وجود صغار جدد من الحيوانات، كما تم إضافة حيوانات وزواحف جديدة في ظل خطة مستمرة ودائمة لتطوير حديقة حيوان الجيزة لإسعاد المواطنين خلال فترة الإجازات والأعياد.

وأوضح رجائي أنه تم إجراء حمام مائي لكل المفترسات واللاما والكباش والشمبانزي، وعمل مجاري مائية لترطيب الحيوانات من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب.

وأشار الدكتور محمد رجائي إلى أنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة لمواجهة أي طارئ، وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، فضلا عن وجود شركة أمن للعمل على حل أي مشكلات وتأمين الزوار من الداخل ومن الخارج ، بالإضافة إلى زيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة وعدد المقاعد الخشبية داخل الحديقة.