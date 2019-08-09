قبل اكتشاف الجريمة.. ضبط خادم سرق شقة مخدومه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المعادي، القبض على خادم، سرق مشغولات ذهبية وأجهزة إلكترونية من داخل مسكن مخدومه بدائرة القسم.

الواقعة بدأت حال قيام قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة مسكن") وبحوزته حقيبة بداخلها (مشغولات ذهبية- 19 ساعة يد مختلفة- 2 ميدالية فضية- هاتف محمول- جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى إستيشن").

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وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم -يعمل طرفه وقيامه برعايته)، وأنه خطط لسرقة المسكن وفي سبيل ذلك استغل عدم تواجده بالشقة سكنه وتمكن من الدخول باستخدام مفتاح كان بحوزته، والاستيلاء على المضبوطات.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.