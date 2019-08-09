يتسم بالقسوة والتشدد والتسلط .. تفاصيل عن خليفة البغدادي في العراق

عين زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي عبد الله قرداش لرعاية مصالح المسلمين في " الدولة الاسلامية"
و خليفة البغدادي، كان معتقلا في سجن "بوكا" (بمحافظة البصرة)، وسبق أن شغل منصب شرعي عام لتنظيم القاعدة، وهو خريج كلية الإمام الأعظم في مدينة الموصل.
وقد كان قرداش مقرباً من القيادي أبو علاء العفري (نائب البغدادي والرجل الثاني في قيادة داعش، وقتل عام 2016)، "وكان والده خطيباً مفوّها وعقلانيا" حسب الخبير الامني العراقي فاضل ابو رغيف
وأشار أن "قرداش" اتسم بالقسوة والتسلط والتشدد، وكان أول المستقبلين للبغدادي إبان سقوط الموصل.
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