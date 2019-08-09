قدم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب تحيا تونس الليبرالي يوسف الشاهد، الجمعة، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر المقبل، ليكون واحدا من أبرز المنافسين على المنصب في سباق يتوقع أن يشهد تنافسا قويا.
وكان حزب "تحيا تونس" قد أعلنيوم الخميس ترشيح الشاهد لخوض الانتخابات الرئاسية.
وكان وزير الدفاع التونسي، عبدالكريم الزبيدي، قد قدم الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.
وذكرت مصادر إخبارية في وقت سابق أن حمة الهمامي، مرشح الجبهة الشعبية، تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذلك حال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، فيما دفعت حركة النهضة الإخوانية بنائب رئيسها عبدالفتاح مورو.
ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات رئاسية مبكرة في الـ15 من سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس خلفا للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي أواخر يوليو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الشاهد" يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.