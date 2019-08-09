رفضت السفارة السعودية لدى واشنطن ما جاء أثناء المناظرة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة من "المزاعم المقلقة والخاطئة" بشأن حماية المملكة السعودية لـ"تنظيمات إرهابية".
وذكر المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية، فهد ناظر، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" أن "المملكة السعودية تعتبر من أول أهداف تنظيمي داعش والقاعدة، لكونها مهد الإسلام، وبسبب وجود الحرمين الشريفين في أراضيها"، مشيرًاإلى أن السعودية واجهت أكثر من 60 هجومًا من قبل هذين التنظيمين، وقعت 25 منها منذ عام 2015، ما أودى بأرواح أكثر من 200 مواطن وعنصر للشرطة.
وتطرق المتحدث إلى الجهود التي تبذلها الرياض في مجال "مكافحة الإرهاب"، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى ملاحقة المتورطين في هجماتوتجفيف منابع تمويلهم ونسف مصداقية الإديولوجيا التي يحاول "داعش" و"القاعدة" ترويجها في مختلف أنحاء العالم، علاوة على قبض المملكة على كثيرين من قيادات التنظيمات المسلحة.
ولفت المسؤول إلى أن السعودية تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مجال "مكافحة الإرهاب" على مدى سنين، وأتاح تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدولتين إفشال سلسلة مخططات خطيرة للغاية.
وأكد فهد ناظر أن الطائرات السعودية نفذت 341 تحليقا ضمن إطار الدعم العسكري المباشر لجهود التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترد على مزاعم أمريكية تتهمها بـ"دعم الإرهاب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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