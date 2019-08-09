السعودية تحذر مواطنيها في مومباي وهونج كونج

دعت قنصليتا السعودية في كل من هونج كونج ومومباي مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك في بيانين منفصلين.
وجاء في البيان الأول الذي نشرته صحيفة "عكاظ" أن القنصلية العامة في هونج كونج تدعو "المواطنين السعوديين المسافرينعبر مطار هونغ كونغ الدولي، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لإعلان المحتجين في المدينة تنظيم مظاهرات من بعد ظهر يوم الجمعة، حتى يوم الأحد".
وحذر البيان الثاني الصادر عن القنصلية السعودية العامة في مومباي بالهند، المواطنين السعوديين الموجودين في ولاية كيرلا وما جاورها، "نظرًا لاستمرار هطول الأمطار بمعدّلات مرتفعة" في هذه المنطقة.
كما دعا البيان المواطنين السعوديين "إلى البقاء في أماكن إقامتهم لحين زوال الخطر"، وتزويد الجهات القنصلية ببيانات الاتصال الخاصة بهم من أجل متابعتهم.
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