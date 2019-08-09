مادورو يمنح سفير إيران وسامًا رفيعًا

منح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وسامًا إلى سفير إيران لدى بلاده، مصطفي أعلائي، على خلفية تشديد الولايات المتحدة عقوباتها ضد كاراكاس وطهران.
وأعلن مادورو، على حسابه في"تويتر" اليوم الجمعة، أنه وافق على منح السفير الإيراني وسام فرانسيسكو دي ميراندا من الدرجة الأولى؛ تقديرًا لـ"عمله الدبلوماسي الرائع لصالح التكامل والتعاون والأخاء بين الشعبين".
ويمنح هذا الوسام الذي تم تأسيسه عام 1943 تقديرا لأنشطة تسهم في تقدم البلاد وإنجازات مرموقة.
وجاء ذلك على خلفية تشديد الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية ضد فنزويلا وإيران.
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