السعودية ترد على مشرعة أمريكية تتهمها بدعم الإرهاب

رفضت السفارة السعودية لدى واشنطن ما جاء أثناء المناظرة الانتخابية الأخيرة في الولايات المتحدة من "المزاعم المقلقة والخاطئة" بشأن حماية المملكة السعودية لتنظيمات إرهابية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية، فهد ناظر، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر" أن المملكة السعودية تعتبر من أول أهداف تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، لكونها مهد الإسلام،وبسبب وجود الحرمين الشرفين في أراضيها، مشيرا إلى أن السعودية واجهت أكثر من 60 هجوما إرهابيا من قبل هذين التنظيمين، وقعت 25 منها منذ عام 2015، ما أودى بأرواح أكثر من 200 مواطن وعنصر للشرطة.
وتطرق المتحدث إلى الجهود التي تبذلها الرياضفي مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى ملاحقة المتورطين في الإرهاب وتجفيف منابع تمويلهم ونسف مصداقية الإديولوجيا التي يحاول "داعش" و"القاعدة" ترويجها في مختلف أنحاء العالم، علاوة على قبض المملكة على كثيرين من قيادات الإرهابيين.
ولفت المسؤول إلى أن السعودية تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب على مدى سنين، وأتاح تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدولتين إفشال سلسلة مخططات إرهابية خطيرة للغاية.
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