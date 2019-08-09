هيئان إسلامية فلسطينية تدعو لشد الرحال إلى القدس

أعلنت هيئات إسلامية فلسطينية عن إغلاق مساجد مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد القادم؛ لتكون صلاة العيد جامعة في المسجد الأقصى.
وطالبت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار في خطبة اليوم الجمعة.
وجاء في البيان المشترك للهيئات الدينية: "أن عيدنا رباط، وأهالي بيت
ودعت الهيئات جميع أهل فلسطين إلى ضرورة الزحف أولأيام عيد الأضحى نحو القدس.
كما أكدت الهيئات الإسلامية على "جواز تأجيل ذبح الأضاحي لليوم الثاني من عيد الأضحى حتى نعمر الأقصى في أول أيام العيد".
وختم البيان: "لنكن يدًا واحدة في وجه كل قرار ظالم".
ويأتي ذلك ردًا على قرار منع المصلين من إقامة صلاة العيد، وبعد قرار إعلان الشرطة الإسرائيلية أنها ستجري "تقييمًا" للوضع في الأقصى مع ساعات الصباح الأولى يوم العيد؛ لتقرر بناء عليه فتح المسجد أم لا.
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