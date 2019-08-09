رئيس وزراء تونس يترشح رسمياً لانتخابات الرئاسة

قدم رئيس وزراء تونس وزعيم حزب "تحيا تونس" الليبرالي يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر المقبل.

تأتي الانتخابات المبكرة، التي ستجري في 15 سبتمبر، عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، أول رئيس???? ????منتخب ديمقراطياً في تونس، الشهر الماضي عن 92 عاماً.

ويتوقع أن يواجه الشاهد (44 عاماً) منافسة قوية من رجل الأعمال نبيل القروي مالك قناة "نسمة" الخاصة ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ينتهي اليوم الجمعة أجل تقديم وثائق الترشح للانتخابات الرئاسية. وستبدأ الحملة الانتخابية في الأول من سبتمبر وتنتهي في 13 من الشهر.

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وتنصب أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء في النظام السياسي في تونس، بينما يسيطر رئيس البلاد على السياسة الخارجية وسياسة الدفاع.

غير أن منصب الرئيس ما زال يمثل للشعب الكثير خصوصاً فيما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور.

وتجمع عدد من أنصار الشاهد أمام مقر الهيئة المستقلة للانتخابات ورفعوا شعارات مؤيدة له ورافقته بعض الوجوه السياسية.

وعقب تقديم أوراق الترشح، قال الشاهد للصحفيين "رئيس تونس يجب أن يكون نظيف الأيدي.. تونس تحتاج رئيساً يمثل قطيعة مع العقليات القديمة ويعطي الأمل للشبان".