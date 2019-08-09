انفجارات تهز مستودع ذخيرة في تركيا قرب الحدود السورية

هزت سلسلة انفجارات مستودع ذخيرة في إقليم "هطاي" التركي قرب الحدود مع سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.
وقالت محطة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية إنه تم إخلاء منازل قريبة، لكن لم ترد بعد تقارير عن إصابات بشرية.
وأضافت المحطة أنه لم يتضح بعد سبب الانفجارات التي وقعت في منطقة ريحانلي. وقالت إن أجهزة الطوارئ أغلقت المنطقة.
وقالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة إن حريقاً اندلع بعد الانفجارات في بعض أجزاء مستودع الذخيرة العسكري، الواقع قرب استاد لكرة القدم إلى الشمال مباشرة من بلدة ريحانلي الحدودية.
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