كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب التجارية الأمريكية الصينية تضعف الطلب على النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع النمو الاقتصادي العالمي يضعفان الطلب على النفط.

خفضت الوكالة، التي تقدم المشورة للعديد من الدول المتقدمة حول سياسات الطاقة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام والعام القادم، من 0.1 مليون برميل يوميًا، إلى 1.1 مليون برميل و1.3 مليون برميل يوميًا على التوالي.

تزيد الحرب التجارية من تدهور النمو العالمي، مما قلل من الطلب على مصادر الطاقة مثل النفط. وقد انخفض سعر النفط الخام، حيث سجل المؤشر الدولي أدنى مستوى له منذ يناير، الي اقل من 57 دولار للبرميل.

وقالت الوكالة إنه زادت التوترات في الخليج الفارسي، حيث تعرضت بعض ناقلات النفط للهجوم، من المخاوف. لكن يأتي التأثير الأكبر على الطلب من النزاعات التجارية وانخفاض النمو.

