كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الأسباني يقوم بمحاولة ثانية للفوز بدعم الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس الوزراء الأسباني المؤقت إنه يريد استئناف المحادثات مع الأحزاب السياسية المتنافسة في محاولة لتشكيل حكومة بعد فشله في محاولته الأولى.

قال الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز اليوم الجمعة إنه يخطط للقاء رؤساء الأحزاب الأخرى "قرب نهاية أغسطس أو أوائل سبتمبر" لإقناعهم بدعم تشكيله لحكومة "تقدمية" جديدة.

يقول سانشيز إن ذلك سيشمل حزب "بالاتحاد نستطيع" اليميني المتطرف، والذي عارض فرصه في الفوز بتأييد البرلمان الشهر الماضي بعد رفض عرضه الدخول في حكومة ائتلافية.

فاز الاشتراكيون بالانتخابات الوطنية في أبريل لكنهم فشلوا في تحقيق أغلبية في البرلمان.

لدي المشرعين مهلة حتى 23 سبتمبر للمصادقة على حكومة جديدة أو سيتم إجراء انتخابات جديدة تلقائيًا.

